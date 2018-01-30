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250 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde restorasyonu tamamlanan taş ve ahşap malzeme kullanılarak yapılan 250 yıllık Paşa Cami, yeniden hizmete gireceği günü bekliyor.

250 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı

30 Ocak 2018 18:03

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında ihalesi yapılarak restorasyon çalışması başlayan Kula Paşa Camisindeki çalışmalar tamamlandı. Restorasyon çalışması tamamlanan Paşa Camisini ziyaret eden Kula AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, yakın zamanda hizmete girecek olan caminin hayırlı olmasını diledi. Palabıyık ilçe merkezindeki Bey Mahallesinde bulunan Paşa Cami'nin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

İlçenin en eski yapılarından olan tescilli Paşa Cami'nin yaklaşık 250 yıldır hizmet verdiğini belirten Palabıyık, "Paşa Cami, geçmişte ilçenin en eski camilerinden birisi olarak ilçe merkezindeki ve köylerdeki tüm vatandaşların, özellikle cuma ve bayram namazlarını beraber kıldıkları bir camidir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve camimizin eksikliklerinde katkı sağlayan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Hasan Yiğen

Etiketler: cami, manisa

 

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