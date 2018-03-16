25’inci Uluslararası ‘WIN EURASIA’ Fuarı İstanbul’da başladı

Geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemin aynı çatı altında yer aldığı ‘WIN EURASIA’ kapılarını açtı. Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile organize edilen fuarda, Türkiye sanayii de son teknoloji ürünlerini dünyaya tanıtma fırsatı bulacak. Dünya’nın en büyük fuar organizatörü firmalarından Deutsche Messe A.G. Türkiye’deki ofisi, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarda dünya genelinden 22 ülkeden Bin 813 firma katılımcı olarak yer alıyor.

Fuarın açılış töreninde konuşan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel; sadece Türkiye’nin değil, Avrasya bölgesinin en büyük sanayi fuarı olan 'WIN Eurasia'nın bu yıl çeyrek asırlık başarısının yanı sıra, birçok ilkin 25. Uluslararası 'WIN Eurasia' Fuarında gerçekleşecek olması sebebiyle de büyük önem taşıdığına değindi.

"Salonları gezdiğiniz zaman göreceksiniz ki; temel konulardan bir tanesi endüstri 4.0"

Kühnel şunları belirtti: “Bugün açılan WINEURASIA Fuarı’nın 25’inci yılını kutluyoruz ve bu yılki WIN fuarına özel bir çok yeniliğimiz ve ilklerimiz bulunuyor. 25’inci yılında, 10 yıl aradan sonra, 6 fuarımız tek çatı altında toplandı. 35 bin metrekarenin üzerinde 22 ülkeden bin 813 katılımcımız şu an burada yer alıyor. Tek çatı altında topladığımız Metalworking Eurasia, Surfacetechnology Eurasia, Welding Eurasia, IAMD Eurasia, Electrotech Eurasia ve Cemat Eurasia’dan oluşan 6 fuarın salonlarını gezdiğiniz zaman göreceksiniz ki; bu yılın ana konsepti Endüstri 4.0. 14’üncü salonda ise Endüstri 4.0’a özel olarak düzenlenmiş özel bir Endüstri 4.0 Festival alanımız yer alıyor. Endüstri 4.0 konsepti çerçevesinde çok farklı sektörlerden katılımcı firmaların standlarını bu özel alanda ziyaret etmek mümkün. Örneğin, Hugo Boss’un standına uğradığınız zaman teksktilde endüstri 4.0’ı kendi alanına nasıl entegre ettiğini, İzmir’deki fabrikasına canlı bağlantı yaparak buradaki sistemi nasıl gerçekleştirdiklerini izleme fırsatını bulacaksınız. Endüstri 4.0’a dair herşeyi bu salonda görebilirsiniz. Bizim organizatör olarak temel görevimiz, ziyaretçileri katılımcılarla buluşturarak nicelik ve nitelik olarak bu sayıyı artırmak. Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi Hannover Fuarcılık Türkiye olarak 20 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. Geriye dönüp geçirdiğimiz 20 yılımıza baktığımızda; ziyaretçi yoğunluğundan son derece memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ekonomi Bakanlığı alım heyeti programları desteğiyle beraber 500’ü aşkın delegasyonu Türkiye’de ağırlamak üzere İstanbul’daki fuarımızı ziyaret ettirmek amacıyla getirdik. Hannover Fuarcılık Türkiye olarak Türkiye’de yaptığımız ilklerden biri de ülke genelindeki ticaret ve sanayi odalarından fuarımızı ziyaret etmek üzere 100’ün üzerinde otobüsü İstanbul’a getiriyoruz. Bir otobüsle yaklaşık 50 kişinin geldiğini düşünürsek 500’ün üzerinde Anadolu delegasyonları fuarımızı ziyaret etmiş olacak. 10 yıl aradan sonra 6 fuarı tek çatı altında toplayarak, tüm sektör bileşenlerini, 360 derece imalat sanayini WIN Eurasia Fuarı ile bir araya getiriyoruz. Bu da gerçekten hem katılım konusunda hem de ziyaret etme konusunda fuarı gezip görmeye değen önemli bir durum.”

Dijital dönüşümün temelleri ‘WIN Eurasia’ ile atılacak

Uluslararası firmaların; robot, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarını de sergileyebileceği WIN EURASIA, 360 derece imalat sanayinin tüm bileşenlerini bir araya getirecek. Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara; hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem bu fuarda bir araya gelecek. Türkiye sanayii WIN EURASIA ile son teknoloji ürünlerini dünyaya tanıtma fırsatı bulacak.

Endüstri 4.0 odaklı özel konseptiyle hayata geçirilen özel alanları ve yeni uygulamalarıyla dünya sanayi devleri son teknolojilerini göstermek için bu fuarda yarışacak. WIN EURASIA ziyaretçileri otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik ve katmanlı üretim gibi teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleme fırsatı bulacak. Yine özel alanlar kapsamında Dijital Factory ve Katmanlı Üretim konularına da yer verilecek. Dijital Fabrika Çözümlerinden Endüstri 4.0 Demo uygulamalarına, Endüstriyel Nesnelerin İnternetinden Dijital Üretim Hattı uygulamaları ve 3D Printing Katmanlı Üretim Teknolojisine kadar son trend teknolojik yenilikler ilk kez WIN Eurasia’da sahne alacak.

Uluslararası işbirliklerine imza atılacak

WINEURASIA bu yıl, dünya genelinde Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Amerika'dan Kuzey ve Güney Afrika'ya, CIS ülkelerinden Asya ülkelerine kadar dünya sanayi profesyonelleri için bir buluşma noktası haline geldi. Ekonomi Bakanlığı ‘Alım Heyeti Programları’ çerçevesinde uluslararası delegasyonlara ev sahipliği yapan fuarda Türk sanayicilerinin ikili iş görüşmeleriyle yeni anlaşmalara imza atması bekleniyor. Alım Heyeti’nin yanı sıra, dünya genelinden 500‘ün üzerinde özel alıcı grupları ile Türkiye genelinden de 39 ilden 100’ün üzerinde alım grupları fuarı özel olarak ziyaret etmek üzere katılımda bulunuyorlar.

Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Rusya, Polonya, İspanya, Japonya, Fransa ve Kanada’dan uluslararası katılımcıların da ürün ve hizmetlerine ilişkin yenilikleri dört gün boyunca 15-18 Mart tarihleri süresince, Beylikdüzü Tüyap, İstanbul’da sergileniyor olacak. Almanya, İtalya, Güney Kore, Çin ve Tayvan ise ülke pavilyonları ile fuarda yer alırken Türk firmalarla yeni ortaklıklar kurma noktasında görüşmeler yapacaklar.