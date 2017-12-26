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26 Aralık 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğu kesimler ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus hadisesi ile İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

26 Aralık 2017 yurtta hava durumu |Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

26 Aralık 2017 09:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın(Salı) sabah saatlerinde sisli ve puslu 15

Etiketler: 26 Aralık 2017 yurtta hava durumu, Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

 

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