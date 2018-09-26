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26 askeri hakim ve savcıya FETÖ'den hapis

26 askeri hakim ve savcıya FETÖ'den hapis
26 askeri hakim ve savcıya FETÖ'den hapis

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 26 eski askeri hakim ve savcıya, yargılandıkları davada FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3'er ay ile 7 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 31 sanıklı davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Davanın karar duruşmasında sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son sözleri soruldu. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, 14 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, 12 sanığa aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verirken, firari sanık Abdullah Ünal ile dijital materyallerine ilişkin incelemeleri tamamlanmayan sanıklar Serdar Çamiçi, Fatih Bağlan, Muhammet Vuran ve Emrah Gül'ün davalarının ayrılmasına hükmetti. 

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