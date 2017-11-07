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26 ayrı suçtan aranan 5 kişi tutuklandı

Düzce’de polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 26 ayrı suça karışan 5 kişi yapılan operasyonla yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

26 ayrı suçtan aranan 5 kişi tutuklandı

07 Kasım 2017 12:28

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ortak operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 5 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Silahla kasten yaralama, hırsızlık, alıkoyma, mala zarar verme, otodan hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, işyeri ve ikametlerden hırsızlık gibi suçlardan aranan A.K, A.F.Y, S.K ve yaşları 18’den küçük olan İ.Y.K ile C. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.

Ali Osman Çatana

 

 

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