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26 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

26 Ekim 2016 yurtta hava durumu

26 Ekim 2016 09:06

 Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Trabzon iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 17
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 17
İzmir: Az bulutlu ve açık 23
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 17
Adana: Az bulutlu ve açık 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yağmurlu 17
Erzurum: Parçalı çok bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu 22 

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur


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