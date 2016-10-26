Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Trabzon iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 17

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 17

İzmir: Az bulutlu ve açık 23

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 17

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yağmurlu 17

Erzurum: Parçalı çok bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu 22