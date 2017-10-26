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26 Ekim 2017 Süper Loto Sonuçları MPİ TIKLA ÖĞREN

Süper Loto'da 26 Ekim 2017 çekilişini kazanan şanslı numaralar hangisi belli oldu mu? Süper Loto hangi numaralara çıktı, çekiliş sonuçları şanslı numaralar hangisi?'' sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz. MPİ Süper Loto sonuç öğren

26 Ekim 2017 Süper Loto Sonuçları MPİ TIKLA ÖĞREN

26 Ekim 2017 10:34

Bu hafta 522. kez çekilen Süper Loto'da kazandıran numaraları açıklanır açıklanmaz bu haberimizden öğrenebileceksiniz. Süper Loto çekilişinde geçen haftada büyük ikramiyeyi bilen olmadı. Beşinci defa devreden çekilişte devreden ikramiye tutarı, 10 milyon 20 bin 269 lira 65 kuruş oldu. Çekiliş sonucunda; 5 bilen 63 talihli 11 bin 989 lira 30 kuruş, 4 bilen 4 bin 608 talihli 176 lira 30 kuruş ve 3 bilen 97 bin 480 talihli de 14 lira 35 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. 

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz. 

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