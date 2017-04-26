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26 Nisan 2017 yurtta hava durumu! Havalar ne zaman ısınacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 6 derece artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul ve Ankara'da ise hava bugün az bulutlu.

26 Nisan 2017 yurtta hava durumu! Havalar ne zaman ısınacak?

26 Nisan 2017 09:08

 Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 6 derece artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 18
İstanbul: Az bulutlu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23
Adana: Az bulutlu
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
Samsun: Az bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Az bulutlu 13
Diyarbakır: Az bulutlu 21  

Etiketler: hava durumu, istanbulda hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü


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  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

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