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26 yaşındaki Eskişehirli Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin babası: İçtiğimiz su bile boğazımda kalıyor

Hakkari Çukurca’da PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan 2’si asker, 4 kişiden biri olan 26 yaşındaki Eskişehirli Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin babası evladının kurtarılması çağrısında bulundu.


11 Ekim 2016 15:59

Acılı baba, oğlunun yaklaşık 20 günden beri PKK’lı teröristlerin elinde olduğunu söyledi. Gerekli müracaatları yaptığını aktaran baba, “Oğlum, Hakkari Çukurca’da Uzman Çavuş olarak görev yapıyordu. Bu PKK tarafından kaçırıldı. 20 gündür hiçbir taraftan haber alamıyoruz" dedi.

İçtiğimiz su bile boğazımda kalıyor

Baba Alişen Kahveci, şu ifadelere yer verdi:
“Beni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aradı. Yanına gittim bana, ‘sabırlı olun, bekleyin, alacağız’ dedi. Bir Suriye tarafında dediler, şimdi Kuzey Irak tarafı diyorlar. O taraflarda şuan da her gün şehidimiz var. Her gün çatışma var, benim çocuğum nasıl? Ne durumda? Hiçbirinden haberimiz yok. Ben su içiyorum su bile boğazımda kalıyor".  

Kadir Çetin - Selim Kuşcu 

Etiketler: Baba Alişen Kahveci, Eskişehirli Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, pkk


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