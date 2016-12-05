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26 yıldır elektrik trafosu ile iç içe yaşıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evine bitişik halde bulunan yüksek gerilim hattı trafosu tehlike saçıyor. 26 yıldır bu tehlikeyle yaşadığını söyleyen ev sahibi, yetkililerden trafonun kaldırılması konusunda yardım istiyor.

26 yıldır elektrik trafosu ile iç içe yaşıyor

05 Aralık 2016 18:27

Hacettepe Mahallesi Gölbağları mevkiinde ikamet eden Şükran Ersan (58) ait evin bahçesine kurulan yüksek gerilim hattı trafosu tehlike saçıyor. 26 yıldır ölüm tehlikesiyle yaşadığını söyleyen Ersan, "26 yıl önce evimizin bahçesine bu trafoyu koymuşlar. Babam yaşlı olduğu için pek sesini çıkaramamış. Belli bir süre sonra da bankaya az miktar para yatırmışlar, öylece kalmış. Babam ölünce bu ev bana kaldı. Geçenlerde doğalgaz hattı döşettirdim Ancak korkumdan bir şey olacak diye doğalgazı yakamıyorum. Halen sobayla ısınmaya çalışıyorum" dedi.

Yağmurlu veya rüzgarlı bir havayı hiç istemediğini söyleyen Ersan, "Her yağmur yağdığında trafodan sesler çıkıyor. 2008 yılında doğal afet olduğunda trafo patladı ve yangın tehlikesi yaşadım. Her yağmur yağdığında yine yangın çıkacak diye korkuyorum" diye konuştu.

Şükran Ersan, Sungurlu'daki elektrik idaresinin, dilekçenin Çorum'a gönderildiğini söylediğini kaydetti.  

Serkan Şansever

Etiketler: 26 yıldır, çorum, elektrik trafosu ile, iç içe yaşıyor, Şükran Ersan, sungurlu


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