26 yıldır kardeşini arıyor

Samsun'da yaşayan 50 yaşındaki Osman Demir, aynı babadan ve farklı anneden olan 3 kardeşten en büyüğü. Demir'in en küçük üvey kardeşi 1992 yılında henüz 6 aylıkken imkansızlıklardan dolayı Samsun'da yaşayan Aktaş ailesine evlatlık olarak verildi. Demir, evlatlık verilen ailenin soyadı olan Aktaş soy adını alan Kübra Aktaş'ı görmek için ailenin evine gittiği zaman ailenin Almanya'ya taşındığını öğrendi. Üvey kardeşinden 1992 yılından bu yana haber alamayan Osman Demir, üvey kardeşini göreceği günü iple çekiyor.

Demir, eşinin evlatlık verilen üvey kardeşine ‘biz bakalım' demesinin ardından evlatlık verilen ailenin evine gittiklerini ancak ailenin Almanya'ya taşındığını öğrendiklerini söyledi. 1992 yılından beri üvey kardeşini göremediğini ifade eden Demir, “Kardeşimi görmeyi çok istiyorum. En son 6 aylıkken gördüm. Şimdi ise 26 yaşında. En son aldığım habere göre okuyormuş. Evlatlık verilen aileye de teşekkür ediyorum, aile görevini yerine getirdiği için. Kardeşim nasıl istiyorsa öyle yaşasın. Ama biz 3 kardeş bir araya gelmek istiyoruz. Bu konu hakkında devletimizden yardım bekliyorum” dedi.

"Kardeşimi mutlaka bulacağız”

Evlatlık verilen kardeşini diğer üvey kardeşiyle birlikte aradığını belirten Demir, "Kardeşimi bulmak için eşim de çaba harcıyor. Şimdilik sadece sosyal medyadan arıyoruz kardeşimi. Ama bir gün mutlaka bulacağız” diye konuştu.

Barış Gök