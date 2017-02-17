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26 yıllık pidecinin 5. romanı yayımlandı

Çanakkale’de ilkokul mezunu pideci 5 roman yazdı.


17 Şubat 2017 11:09

26 yıldır lahmacun ve pide ustalığı yapan 54 yaşındaki Özel Uğurlu’nun, 5. romanı yayımlandı. Evli ve 2 çocuk babası Uğurlu, 12 saat boyunca süren gündüz mesaisinde düşündüklerini gece evinde yazıya döküyor. 

Uğurlu, ilk kitabı 247 sayfalık ‘Kaçış’ı 2003 yılında yayımladı. Kahramanmaraş Afşin doğumlu olduğunu ve 1990 yılında Çanakkale’ye geldiğini söyleyen Özel Uğurlu, “1990 yılından bu yana işçi olarak çalışıyorum.

İlkokul mezunuyum. 2003 yılında okuyamamış bir gencin evden kaçışını konu alan ‘Kaçış’ isimli ilk kitabımı yayınladım. Kitap yayınlandıktan sonra atalarımın Kafkasya’dan karayoluyla göç edişini anlattığım ‘Anzure’ isimli ikinci kitabımı yayınladım. Daha sonra Kurtuluş Savaşında Çerkezlerin, Kurtuluş Savaşında Anadolu da mücadelelerini anlattım, dedelerimizi konu aldım.

Gerçek yaşanmış hikayeler olan ‘Özgürlüğün Bedeli’ isimli kitabımı yayınladım. Daha sonra Çerkezlerin dağılış sürecini anlatan, dilini unutuşunu, kültürünü unutuşunu yeni neslin Çerkezliği bilmeyişini anlattığım, eskiye özlemi anlattığım ‘Jankat’ isimli kitabımı yayınladım. Bir ay önce çıkan kitabım dünyada Çerkezlerin dışında çoğu kişinin bilmediği, Çerkezlerin Kafkasya’dan sürgün edilişini anlattığım ‘Sürgün’ isimli kitabımı yayınladım. 1 ay önce piyasaya çıktı” dedi.

Sabah 10.00’dan akşam 10.00’a kadar 12 saat çalıştığını ve arta kalan zamanında gece kitap yazmaya çalıştığını söyleyen Uğurlu, “Ben çocukken okumayı çok isterdim. Babam da okutacağını söylemişti ama okutamadı. Okuyamadıktan sonra kendimi kitaplara verdim. Okuldan mezun olduktan sonra kardeşlerime okuldan kitaplar getirtip onları okurdum. Hep kitapla meşgul oldum. Okuyamamışlığıma, kitaplardan teselli bulmaya çalıştım. Daha sonra kendim günlük yazmaya başladım.

Günlükten sonra kitap yazmaya karar verdim. İlk yazdığım kitabı yayınlatamadım. Onu yayın evleri kabul etmedi. Ondan sonra dedim, kitap yazacağım, yazdım. İlk ‘Kaçış' isimli kitabımı yazdım” şeklinde konuştu.

Uğurlu, gündüz 12 saat çalıştığı iş yerinde düşündüklerini gece yazıya dökerek yayınlanmış 5 romanının olduğunu ifade etti.

Gürkan Düzenli - Murat Yüksel

Etiketler: 5 roman, çanakkale, Özel Uğurlu, pideci


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