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27 Ağustos bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

27 Ağustos bugün hava nasıl olacak? İstanbulda hava durumu

27 Ağustos 2018 08:58

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Muğla’nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Bolu, Düzce, Konya'nın batı kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 35 

İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı olmak üzere kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Az bulutlu 32
Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı bulutlu 28
Erzurum: Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39  

 

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  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

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