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27 ayrı işyerine giren elektronik hırsızı yakalandı

Antalya’da 27 farklı işyerine girip elektronik eşyaları çalan hırsız polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen hırsızın çaldığı eşyaları ise bisikletiyle taşıdığı öğrenildi.

27 ayrı işyerine giren elektronik hırsızı yakalandı

23 Şubat 2018 12:48

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 2 ay içerisinde Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki elektronik eşya satan işyerlerinde hırsızlık ihbarlarının artması üzerine bölgede çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği işyerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahsın eşkalini belirleyerek çevrede çalışma başlattı. Ekipler, 27 ayrı elektronik işyerinin camlarını kırarak içeriye giren E.P.’yi (33) gözaltına aldı. Şahsın, elektronik eşyalar çaldığı ve bu eşyaları bisikletiyle taşıdığı öğrenildi.
Emniyette sorgulanan E.P., 27 ayrı dosyasıyla birlikte adliyeye sevk edildi. 

Suat Metin - Memiş Akın
 

Etiketler: antalya, asayiş, hırsız

 

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