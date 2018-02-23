27 ayrı işyerine giren elektronik hırsızı yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 2 ay içerisinde Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki elektronik eşya satan işyerlerinde hırsızlık ihbarlarının artması üzerine bölgede çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği işyerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahsın eşkalini belirleyerek çevrede çalışma başlattı. Ekipler, 27 ayrı elektronik işyerinin camlarını kırarak içeriye giren E.P.’yi (33) gözaltına aldı. Şahsın, elektronik eşyalar çaldığı ve bu eşyaları bisikletiyle taşıdığı öğrenildi.

Emniyette sorgulanan E.P., 27 ayrı dosyasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Suat Metin - Memiş Akın

