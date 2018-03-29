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27. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli olurken, Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Fırat Aydınus’un yöneteceği açıklandı.

27. haftanın hakemleri belli oldu

29 Mart 2018 11:52

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 30, 31 Mart ve 1, 2 Nisan tarihlerinde oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. 1 Nisan Pazar günü TT Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev alacak.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 27. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şu şekilde:

30 Mart Cuma
20.00 Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan

31 Mart Cumartesi
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Antalyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek

1 Nisan Pazar
13.30 Göztepe - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
13.30 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Fırat Aydınus

2 Nisan Pazartesi
20.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk  

 

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