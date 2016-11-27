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27 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısının, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

27 Kasım 2016 yurtta hava durumu

27 Kasım 2016 09:35

 Yağışların akşam ve gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın'ın kıyı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah Marmara'nın güney ve doğusu ile sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli 14
İstanbul: Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde sisli, zamanla çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, zamanla çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 18
Adana: Az bulutlu ve açık 21
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14 


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