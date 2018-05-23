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270 derecede çalışan fırının başında oruç tutuyorlar

Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarına sıcak ekmek yetiştirmeye çalışan fırın ustaları, yaklaşık 270 dereceye varan ortamda oruç tutuyor.

270 derecede çalışan fırının başında oruç tutuyorlar

23 Mayıs 2018 11:33
270 derecede çalışan fırının başında oruç tutuyorlar - Tıkla İzle

Ramazan ayını en zor şartlarda yaşayan fırın ustaları, sıcak yaz gününde fırının karşısında 18 saat çalışarak hem ibadetlerini yapıyor, hem de sıcak ramazan pidesi hazırlıyor. 

Yaklaşık 20 kişinin çalıştığı Onikişubat ilçesindeki bir fırında günde ortalama 2 bin 500 pide ve pide üretiliyor.
Zor ortamda çalıştıklarını söyleyen fırın ustası Ökkeş Yılmaz, “Ramazan’da sıcak ortamda çalışmak zor oluyor. Fırının karşısında pide hazırlıyoruz. Fırının ısısı ortalama 260-270 derece sıcaklıkta. Allah yardım ediyor” diye konuştu. 

Fırının hamur bölümünde çalışan fırın sahibi Kazım Yiğit ise, “Ramazan Ayı nedeniyle günlük yaklaşık 2 bin 500 pide hazırlıyoruz. Yaptığımız Ramazan pidesinin unu özel. Ekmek satışları her senelere göre biraz sakin geçiyor. Özellikle iftar ve sahur saatlerinde ekmek satışları yoğun geçiyor. Biz hamur bölümünde fazla zorlanmıyoruz ama fırın kısmında çalışan ustalarımız için Ramazan zor geçiyor. Burada 20 personelimiz var ve ortalama 18 saat çift vardiyalı çalışıyoruz” diye konuştu.  

Muhammet Özer - Halil Koyun
 

 

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