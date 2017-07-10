28 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Olay, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö.'yü telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, N.Ö.'ye bankadaki parasının İsviçre'ye kaçırılacağını belirterek, parasını çekip sivil kıyafetli polise vermesini istedi. Kendisini arayan dolandırıcıya inanarak bankada 17 bin TL'si kendi adına, 11 bin TL'si ise eşinin adına kayıtlı toplam 28 bin TL'yi çeken N.Ö., parayı telefondaki şahsın yönlendirmesiyle Hükümet Konağı yanında bekleyen 25-30 yaşlarında erkek bir şahsa verdi. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan N.Ö. polise başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Halil Dağ



