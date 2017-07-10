Diğer
Kategoriler

28 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Kırklareli'de telefon dolandırıcılarına 28 bin lira parasını kaptıran şahıs, emniyete başvurdu.

28 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

10 Temmuz 2017 20:08

Olay, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö.'yü telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, N.Ö.'ye bankadaki parasının İsviçre'ye kaçırılacağını belirterek, parasını çekip sivil kıyafetli polise vermesini istedi. Kendisini arayan dolandırıcıya inanarak bankada 17 bin TL'si kendi adına, 11 bin TL'si ise eşinin adına kayıtlı toplam 28 bin TL'yi çeken N.Ö., parayı telefondaki şahsın yönlendirmesiyle Hükümet Konağı yanında bekleyen 25-30 yaşlarında erkek bir şahsa verdi. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan N.Ö. polise başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Halil Dağ 

 

Etiketler: kırklareli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!