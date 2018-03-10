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'28 Şubat, 15 Temmuz’a kuluçka görevi yaptı'

Meclis, 28 Şubat süreci ile FETÖ bağlantısını araştırmak için harekete geçti. Ayrıca, mağdurların özlük haklarına ilişkin çalışma yapılacak.

28 Şubat, 15 Temmuza kuluçka görevi yaptı

10 Mart 2018 07:24

Meclis, postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat süreci ile FETÖ bağlantısının ortaya çıkarılması için düğmeye bastı. TBMM İnsan Hakları Komisyonunca bu konuda bir alt komisyon oluşturuldu. Komisyon, 28 Şubat darbesi ile 15 Temmuz darbesi arasındaki bağlantıyı araştıracak. AK Parti Elazığ Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, 28 Şubat süreci ile ilgili kurulan alt komisyonun çalışmaları hakkında şöyle konuştu:

“Darbeler konusunda Meclis araştırma komisyonu kurulmuş ve bir rapor hazırlamıştı. Postmodern darbeye ilişkin bir takım tespitler yapmıştı. Bunun bir darbe olduğunu orada tanımlamıştı. Ancak özellikle o dönem yapılan çalışmalarda, henüz 15 Temmuz süreci yaşanmamıştı. Şimdi 15 Temmuz sürecinden 28 Şubat sürecine yeniden bakılması lazım. Burada açıkça, 28 Şubat’ın 15 Temmuz’a da kuluçka görevi yaptığını görüyoruz. Yani 28 Şubat’a FETÖ bağlantısı açısından bakacağız. O dönem özellikle bir kesimin önünün açıldığını ve yükseldiğini görüyorsunuz. 28 Şubat’ta kimlerin önünün açıldığı önemli. Daha sonra önü açılan bu kesimin hukuk üzerinden nasıl operasyonlar yaptığını, 17-25 Aralık sürecine böyle bakabilirsiniz, HSK’nın yapılanmasına böyle bakabilirsiniz, özel yetkili mahkemelere hâkim tayinlerine böyle bakabilirsiniz. Ergenekon ve Balyoz süreçlerine böyle bakabilirsiniz. Dolayısıyla o dönem önü açılan bir kesim var ve bu kesim 15 Temmuz’a kadar kademe kademe geldi. 28 Şubat, FETÖ’cülerin önünü açtı bir anlamda. Komisyon da bu yönde çalışmalar yapacak.

MAĞDURLAR DA GÜNDEMDE
28 Şubat’ın bir de mağdurları var. 28 Şubat’ın arıza oluşturduğu alanlar gerek kısmi mevzuat düzenlemeleri ile gerekse defakto olarak giderildi. Ama bu olayın mağdurlarına ilişkin, özlük haklarına ilişkin hâlen mağduriyetler var. Komisyonumuz bu konuda da çalışma yapacak. Geçmişteki uygulamalardan hareketle, belki komisyonun tespitleri bir iade-i muhakeme, yargılamanın yenilenmesine dayanak teşkil edebilir.”

Türkiye Gazetesi

Etiketler: 15 temmuz, 28 şubat, mağdurlar

 

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