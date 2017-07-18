Diğer
Kategoriler

'28 Şubat' davasına bugün devam ediliyor

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davası bugün görülmeye devam ediyor. Mahkeme bir önceki duruşmada, dosyada mağdur, tanık sıfatıyla bulunan Tansu Çiller’in zorla getirilerek dinlenilmesine karar vermişti.

28 Şubat davasına bugün devam ediliyor

18 Temmuz 2017 10:17

28 Şubat dönemine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay ikinci başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan’ın da aralarında bulunduğu 103 sanığın yargılandığı dava bugün devam edilecek. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmaya Tansu Çiller’in mağdur, tanık olarak SEGBİS yoluyla katılması bekleniliyor.

6 Ekim 2015 tarihinde yapılan duruşmada, 28 Şubat döneminde Tansu Çiller’in basın danışmanı olan Mehmet Bican’ın tanık sıfatı ile ifadesi alınmıştı. Bican mahkemede verdiği ifadede, “Tansu hanım bir darbenin söz konusu olmadığının ve MGK kararlarının Türkiye’nin lehine olduğunun farkındaydı. O dönemde Genelkurmay karargahında brifingler olurdu. Bana da bu brifingleri takip etmem talimatı verildi. Tansu hanım hiçbir şekilde TSK ile arasını bozmak istemezdi hatta yardımcı olurdu” diye konuşmuştu.  

Yağmur Yıldız


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!