28 Şubat davasında müebbet hapis çıktı, tutuklama çıkmadı

Mahkeme, aralarında İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir'in de bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların yaşları ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak sanıkları adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Öte yandan, hapis cezası kararı verilen sanıkların rütbelerinin sökülmesine hükmedildi.

28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davanın 105. celsesi görüldü. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bazı sanıklar, taraf avukatları ve o dönemde mağdur olan çok sayıda vatandaş katıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı, dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün karar duruşmasına katılmaması dikkat çekti. Öte yandan, duruşmaya ara verilmeden önce salonda bulunan Çevik Bir'in kararın okunması sırasında salonda olmadığı görüldü.

21 sanığa müebbet hapis cezası

Verilen aranın tamamlanması ile nihai kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Halil Kemal Gürüz, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri'nin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Sanıkların duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Ancak müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar için yaşları ve sağlık durumları nedeniyle tutuklama kararı verilmedi. Mahkeme, ceza alan sanıklar için adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirirken, ceza alan asker sanıkların rütbelerinin sökülmesi kararını verdi.

Aralarında emekli Korgeneral Engin Alan'ın da bulunduğu 68 sanığın beraatına hükmeden mahkeme, dava sürecinde hayatını kaybeden 4 sanık hakkında davanın düşürülmesini kararlaştırdı. Heyet, 10 sanık hakkında açılan davanın ise zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.

Abdullah Sarica - Nurullah Geylani

