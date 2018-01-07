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28 Şubat sanıkları yarın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapacak

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında sanıklar yarın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapacak.

28 Şubat sanıkları yarın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapacak

07 Ocak 2018 12:47

28 Şubat darbesine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davaya yarın devam edilecek. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki celsesinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım, esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. 8-9-10 Ocak 2018 tarihlerinde görülecek davada sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapacak.

60 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi

Cumhuriyet Savcısı Yıldırım, sanıklar İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Muhittin Erdal Şenel, Kenan Deniz, İlhan Kılıç, Yıldırım Türker, Çetin Saner, Kamuran Orhon, Vural Avar, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, İdris Koralp, Fevzi Türkeri, Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık, İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, Serdar Çelebi, Mustafa Babacan, Orhan Nalcioğlu, İsrafil Aydın, Cevat Temel Özkaynak, Ayhan Cansevgisi, Orhan Yöney, Ersin Yılmaz, Köksal Karabay, Hüsnü Dağ, Oğuz Kalelioğlu, İsmail Ruhsar Sürmer, Şevket Turan, Metin Yaşar Yükselen, Şükrü Sarıışık, Refik Zeytinci, Yücel Özsır, Altaç Atılan, Aydan Erol, Mustafa Hakan Bural, Yahya Kemal Yakışkan, Yahya Cem Özarslan, Ziya Batur, Bahaddin Çelik, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Sezai Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya, Ahmet Aka, Alican Türk, Osman Atilla Kurtay, Erkan Yaykır, Mehmet Aygüner, Erdal Ceylanoğlu, Ergin Celasin, İzzettin İyigün, Halil Kemal Gürüz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal’ın suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanıkların lehine olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.
Savcı Yıldırım, sanıklar Teoman Koman, Eser Şahan, Salih Eryiğit ve Tevfik Özkılıç’ın vefat etmesinden dolayı haklarında açılan davanın düşürülmesini talep etmiş, 39 sanığın ise beraatine karar verilmesini istemişti. 

Abdullah Sarica
 

 

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