FETÖ ve 28 Şubat Mağdurları Aileleri İnisiyatifi üyeleri, yeniden yargılanmanın önünün açılması için basın açıklaması düzenledi. Bir restoranda düzenlenen toplantıda grup adına basın açıklamasını okuyan FETÖ ve 28 Şubat Mağdurları Aileleri İnisiyatifi Sözcüsü avukat Mirhan Özbekli, özellikle son birkaç aydır, Türkiye kamuoyunda ciddi anlamda 28 şubat ve paralel yapının yaptığı yanlış uygulamalar sonucu ciddi mağduriyetlerin yaşandığını kamuoyunun gördüğünü söyledi. Özbekli, “Darbe teşebbüsünden sonra kendileri de özellikle 28 Şubat ve 90’lı yıllardan bu yana paralel yapının kasıtlı yaptığı uygulamalardan dolayı Türkiye’de birçok kesimin ciddi mağduriyetler yaşadığı ortaya çıktı. 28 Şubat ve paralel yapı mağdurları adı altında inisiyatif oluşturduk. Amacımız Türkiye’de 90’dan bu yana mağdur olan çeşitli grupların, mağduriyetlerini Türkiye kamuoyunda getirmek, tartışılmasını sağlamak ve özellikle de siyasi iktidardan bu mağduriyetlerin giderilmesi için adım atmasını sağlamak. Bilindiği üzere, Türkiye’de özellikle 95’lerden bu yana Türkiye’de ciddi manada kendini dindar olarak tanımlayan çeşitli grupların, o tarihten bu yana ciddi mağduriyetler yaşadığı tartışma götürmeyen bir konu haline geldi. Özellikle 15 Temmuz’dan itibaren de Türkiye kamuoyu ve siyasi iktidarda olayın bir mağduru olarak da mağduriyetlerin yaşandığı kendileri de görmüşlerdir. Özellikle son olarak da Cumhurbaşkanının açıklamaları da dikkate alındığında mağduriyetlerin yaşandığı ortada fakat bugüne kadar mağduriyetlerin giderilmesi yönünde adım atılmadı. Bu adımın atılmasını bekliyoruz” dedi.

Toplantıda, mağduriyet yaşadığını öne sürenlerin alileri de birer konuşma yaptı.



Aydın Yorat

