İsmet Alkan Anadolu Lisesi Müdiresi Ayten Avcıoğlu, eğitime olan ilgi ve sevgisi ile örnek teşkil ediyor. Balıkesir’in Gönen ilçesinde eğitim hayatına başlayan Avcıoğlu, İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesini kazandı. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir müddet öğretmenlik yaptığını anlatan Müdire Ayten Avcıoğlu, İstanbul Üniversitesinde yüksek lisans hakkı kazanmasına rağmen 28 Şubat döneminde üniversite kapısından geri çevrildiğini belirtti. Akademisyen olma hayalleri sönen Avcıoğlu, ardından tekrar çeşitli okullarda öğretmenlik yapmaya başladı. 2010 yılında Yüksekova’ya tayini çıkan Avcıoğlu, çevresinin ısrarlarına rağmen Yüksekova'ya gelmek istediğini belirterek, "Ülkemizin her köşesinde görev yapmak isterim" dedi.

"Yüksekova’dan ayrılmak istemiyoruz"

Yüksekova’da çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yapan Avcıoğlu, Yüksekova İmam Hatip Ortaokulunun da kurucu müdürlüğünü yaptı. Ardından ilçede eğitim veren İsmet Alkan Anadolu Lisesine müdür olarak atanan Avcıoğlu, 1993-1994 yılında başladığı öğretmenlik kariyerinin 24’üncü yılına Yüksekova’da girmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yüksekova’da önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaları sürdürmek istediklerini kaydeden Avcıoğlu, "İnsanımızı, gençlerimizi seviyoruz. Onlara güveniyoruz. İnsanların hayatında bir iz olmaya çabalıyoruz. İleriye dönük güzel şeyler yapmak istiyoruz. Onların güzel birey olarak yetişmesini istiyoruz. Gençlerimiz de o yönde ilerliyorlar" ifadelerini kullandı.

Yüksekova’da eğitimci olarak zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Avcıoğlu, "Bunların yanında önceki yıllarda yaşadığımız zorluklar vardı. Eğitimciler olarak zorlu şartlar yaşıyorduk. Ama öğrencilerimizden dönüşler aldıkça mutlu oluyoruz. Şu anda da Yüksekova’dan ayrılmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

24 Kasım gününün doğum günü olduğunu da kaydeden Avcıoğlu, çocukken öğretmen olmayı çok arzu ettiğini ve bu hedefe ulaştığını söyledi. Avcıoğlu, sözlerinin sonunda bütün öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Zaman zaman okulda derslere de giren Avcıoğlu’nun, öğretmenler için yazdığı ve ders esnasında öğrencilere okuduğu Gurbet Erlerine isimli şiiri ise, öğrencilerden büyük alkış aldı.

Erkan Çapraz - Ömer Oğuz



