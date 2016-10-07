Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri sınır illerinden temin edilen kaçak sigaranın batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı. Sakarya sınırına giren aracı takip eden polis ekipleri aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada değişik markalarda 29 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, M.E.B., (27), Y.D. (53) isimli şahıslar gözaltına alındı. Öte yandan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri Erenler İlçesi Yenimahalle Mevkiinde plakası verilmeyen bir aracı takibe aldı. Takip edilen aracı durduran polis ekipleri arama yaptı. Yapılan aramada 7 paket halinde toplam ağırlığı 4 gram gelen uyuşturucu kokain maddesi, 1 kilo uyuşturucu esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 175 TL para ele geçirildi. Araçta bulunan B.M. (48) ve A.Ö (25) isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.