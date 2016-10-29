Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Adana ve Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların, Trabzon merkez ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bingöl, Muş, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdumuzun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası yerel ve hafif yağmurlu 17

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Konya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağışlı (Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor) 14

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli 21