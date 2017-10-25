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29 Ekim coşkusu 300 metrelik Türk Bayrağı ile kutlanacak

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu Beldesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar 300 metrelik Türk Bayrağıyla yürüyecekler.

29 Ekim coşkusu 300 metrelik Türk Bayrağı ile kutlanacak

25 Ekim 2017 19:57

Muslu Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet bayramını coşkulu bir şekilde kutlayacak. Etkinlik 29 Ekim Pazar Günü saat 18.00’de Muslu Belediyesi’nin önünde 300 metrelik Türk Bayrağı, meşale ve mehteran eşliğinde yürüyerek başlayacak. Fener alayının ardından etkinlik yerel sanatçı Nesil Kartal ve Aysel Yakupoğlu’nun konseri ile devam edecek. Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman tüm halkı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamaya davet etti.

Düzenlenen etkinliğin dolu dolu geçeceğini ifade eden Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman 29 Ekim ruhunu yaşayacaklarını söyledi. Adıyaman konuşmasında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına bu sene de güzel bir organizasyon düzenledik. 300 metrelik şanlı bayrağımız ile beraber geleneksel fener alayı yapacağız. Ardından konserlerimiz olacak. Halkımız Cumhuriyet ruhunu dolu dolu yaşayacak. Tüm halkı etkinliğimize davet ediyorum” dedi.

Etkinliğin organizasyonunu gerçekleştiren Zonguldak Sevdalısı Nur Sarı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına herkesi davet etti. Sarı, “ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için güzel bir organizasyon hazırladık. 300 metrelik şanlı bayrağımız ile fener alayı yapacağız. Yerel sanatçımız Nesil Kartal sahne alacak ardından son zamanların en çok dinlenen sanatçısı Aysel Yakupoğlu sahnede olacak. Bizler bu organizasyon için yoğun emek sarf ettik. Organizasyonumuza herkesi davet ediyorum. Bu özel günü hep beraber kutlayalım” şeklinde konuştu. 

Vedat Kılıç

Etiketler: 29 Ekim coşkusu, 300 metrelik Türk Bayrağı, Zonguldak

 

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