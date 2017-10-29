29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çocuklar Türkiye puzzle'ı yaptı

Küçükçekmece Belediyesi Cumhuriyetin ilanının 94'üncü yıl dönümünde birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler kapsamında çocuklar hep birlikte dans gösterileri yaptı. Ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını canlandıran çocuklar büyük alkış aldı. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Şencan ile birlikte "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını seslendiren çocuk korosu alışveriş merkezinde bulunan vatandaşların beğenisi kazandı. Sonrasında çocuklar Türkiye haritasından oluşan dev puzzle'ı hep birlikte tamamlamaya çalıştı. Puzzle'ın her bir parçasını bir çocuğun yerleştirdiği etkinlikte, çocuklar hep birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın coşkusunu yaşadı. Alışveriş merkezinde bulunan birçok vatandaş da dev puzzle ile fotoğraf çektirdi.

"Eşsiz bir ülkede yaşıyoruz bunun kıymetini bilelim"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayarak çocuklarla gerçekleştirilen etkinliklerden bahseden Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, "Son parça başkentimiz Ankara'nındı, çocuklarımızla birlikte o parçayı da monte ettik. Türkiye haritamız oluşmuş oldu. Cumhuriyetimizin 94'üncü yıl dönümü hem ülkemizde hem ilçemizde etkinliklerle birlikte kutlanıyor. Gerçekten coşku içinde Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. İnşallah bu birliğimiz, beraberliğimiz daim olur. Çocuklarımız çok güzel şarkılar söylediler. En son parçayı "Bir başkadır benim memleketimi" birlikte söyledik. Bizim ülkemiz doğasıyla, tarihiyle, insanıyla, çevresiyle bir başka, eşsiz bir ülkede yaşıyoruz bunun kıymetini bilelim" dedi.

"Çok heyecanlı hissediyorum"

Cumhuriyetin ilanının 94'üncü yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklerde yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Esmanur Elmacı, "Çok heyecanlı hissediyorum haritadaki parçayı yerleştirmeye boyum yetmedi hocamız yardım etti. Atatürk savaşları kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etti. Biz de bundan yola çıkarak bu Türkiye Cumhuriyeti'ni devam ettirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Atalarımız, şehitlerimiz bizim için savaştılar"

Türkiye'nin geçmişte yurdu için savaşan şehitlerden miras kaldığını ve ileriye taşınması gerektiğini söyleyen Hebun Deniz, "Biz de şu an çok mutluyuz koro konserinde ve dansta yer aldık. Atalarımız, şehitlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizim için savaştılar. Şu an biz bu durumda olamayacaktık, belki de gülemeyecektik, kadınlara haksızlıklar yapılacaktı ama Mustafa Kemal Atatürk sayesinde şu anda gülüyoruz, eğleniyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve kendisini saygıyla anıyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Başa - Hasibe Karadağ

