29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 29 metre derinlikte kutladı

Düzce Üniversitesi Sualtı Topluluğuna mensup 10 kişiden oluşan öğrenci grubu, Mersin’in Silifke ilçesi, Narlıkuyu Beldesi’nde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yılına özel dalışlar gerçekleştirdi. Yapılan dalış etkinliği hakkında bilgiler paylaşan Düzce Üniversitesi Su Altı Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir, “Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak amacıyla Üniversitemiz öğrencilerinin katılımı ile 29 Ekim’de 29 metre derinliğe daldık ve ay yıldızlı şanlı bayrağımızı Akdeniz’in mavi suları altında dalgalandırdık” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Böylesine anlamlı günlerin ülke olarak bir bütün olmamız gerektiğini, bizlere bir kez daha hatırlattığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir, “Bu bilinçle Düzce Üniversitesi Su Altı Topluluğu olarak Cumhuriyet Bayramımızı derinlerde kutladık. Bunun yanı sıra dalışa yeni başlayan öğrencilerimize de üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde dalış sporunu ve sualtı zenginliklerimizi tanıtmak istedik” şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi Su Altı Topluluğu Başkan Yardımcısı olan Arkeoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gülaçar ise “Üniversitemiz Sualtı Topluluğu olarak 2017-2018 Akademik Yılı’nın ilk dalışlarını böylesine anlamlı bir günde Mersin’de gerçekleştirdik. Topluluğumuza üye farklı bölümlerde eğitim gören öğrenci grubumuzla Cumhuriyet Bayramımızı, cumhuriyet gençleri olarak sualtında coşkuyla kutlamanın gururunu yaşamaktayız. Bu etkinlikle birlikte aynı zamanda bröve almaya hak kazanan altı yeni arkadaşımızı da aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz” diyerek dalış etkinliklerini daha da artırmayı ve bu alanda Topluluklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Ali Yıldız

