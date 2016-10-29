Antalya’da Cumhuriyetin ilan edilişinin 93’üncü yıldönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Konyaaltı varyantından başlayan ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşü için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Meydanın etrafını bariyerlerle kapatan ve üst arama noktaları oluşturan polis, güzergaha açılan tüm ara sokakları da güvenlik şeritleriyle kontrol altına aldı.

ANTALYALILAR YOĞUN KATILIM GÖSRTERDİ

Yürüyüşün başlamasına dakikalar kala yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş güzergahındaki Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Güzergah boyunca park eden tüm motosiklet ve diğer taşıtları da çektiren polis, gerek yürüyüşe katılanları gerekse Candan Erçetin konseri için meydanı dolduranları tek tek aradı. CHP’li Muratpaşa Belediyesi ve Antalya El Ele Platformu’nun düzenlediği yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP ilçe başkanları ve binlerce Antalyalı katıldı. Antalyalıların yoğun katılım gösterdiği yürüyüşte 200 metrelik dev Türk bayrağı da elden ele taşınarak Cumhuriyet Meydanı’na ulaştırıldı.

“BÜLENT TEZCAN’A SALDIRIYI KINIYORUZ"

Kutlamalar çerçevesinde şarkıcı Candan Erçetin konser vererek Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesinde vatandaşlara seslenen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Cumhuriyet Meydanı binlerce kişi ile doldurduk. Her bayram buraya geliyorsunuz. Bomba patlıyor geliyorsunuz, suikast düzenliyor geliyorsunuz, korku yayıyorlar geliyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık. Sizlerle gurur duyuyorum. Bülent Tezcan’a Aydın’da bir saldırı oldu. Saldırıyı kınıyoruz. Şiddetle Türkiye’de bir yere varmak isteyen herkesi kınıyoruz. Türkiye’nin yolu barıştır” dedi.

CANDAN ERÇETİN’DEN UNUTULMAZ KONSER

Konuşmasının ardından Uysal, şarkıcı Candan Erçetin’e Muratpaşa Belediyesi tarafından kadına şiddete dikkat çekmek için oluşturulan ´Al yazma´ çalışma gurubunun simgesi olan al yazma hediye edildi. Daha sonra sahneye çıkan şarkıcı Candan Erçetin, binlerce kişiyle birlikte şarkılarını söyledi. Sevenleriyle sohbet eden Erçetin, “Cumhuriyet Bayramınız mübarek olsun. Bizlerin özgür yaşayabilmesi canını verenler hiç eksilmedi. Yüreklerimiz dağlanıyor. Ama şuna için elden gelen de bir şey gözüküyor” dedi. Erçetin daha sonra şehitler için ‘Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor’ şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Erçetin, Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.