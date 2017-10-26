29 Ekim resmi tatil mi? 2017 MEB son dakika 30 Ekim okullar tatil olacak mı?

29 Ekim bu yıl hangi güne denk geliyor? Bu yıl 94.kez kutlanacak olan 29 Ekim bayramı nedeniyle her yıl resmi tatil olurdu. Peki bu yıl 29 Ekim resmi tatil olacak mı? 30 Ekim okullar tatil olacak mı? Özellikle okullara giden öğrencilerin ve kamu ve özel sektör çalışanlarının merakla beklediği konu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında ve bu konu arama motorları üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. İşte tüm bu konu ile ilgili ayrıntılı detaylar bu haberimizde yer alıyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 30 EKİM TATİL OLACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

Bu yıl pazar gününe denk gelen 29 Ekim eğer hafta içine denk gelseydi resmi tatil olacaktı fakat pazar gününe denk gelmesi sebebi ile herhangi bir tatil olmayacak. Fakat bazı vatandaşlar 29 Ekim'in ertesi günü yani 30 Ekim 2017 tatil olacak mı sorusunu soruyor ancak her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim sonrasında herhangi bir resmi tatil olmayacak.