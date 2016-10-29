İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ABD Büyükelçiliğinin uyarısının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının sorunsuz bir şekilde geçmesi için sabah saatlerinden operasyonun düğmesine bastı. Onlarca polisle gerçekleşen eş zamanlı operasyonlar kapsamında önce Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak'ın gözaltına alınmasının ardından PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması YDG-H mensuplarına yönelik bir baskın yapıldı.

Kışanak'ın gözaltına alınmasını bahane edip Cumhuriyet Bayramında eylem hazırlığındaki örgüt mensuplarına yönelik yapılan baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, el yapımı bomba yapımında kullanılan ve maytap diye tabir edilen çok sayıda patlayıcı maddeye el konulurken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

DAEŞ operasyonu: Suriye’deki çatışma bölgelerine gitmişler

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Okan Bato koordinesindeki yapılan bir başka operasyonda, eylem yapabilecekleri yönünde ciddi istihbarat alan ekipler, DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen toplamda 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, kırsal alanda giyilen kamuflajlar, iki adet çelik yelek ve çok sayıda yine örgütsel döküman ve yayınlar ele geçirildi.

FETÖ operasyonu

Diğer yandan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik İzmir merkezli Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Çanakkale, Isparta ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda By Lock kullandığı iddia edilen 51 kişi hakkında gözaltı kararı kararı çıkarıldı. Yapılan baskınlarda, toplamda 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin de aranmalarına devam edildiği kaydedildi.

Bilirkişi görevindeydiler ve örgüt lehine rapor yazıyorlardı

Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan ve silahlı terör örgütü PKK güdümünde hareket eden FETÖ örgüt mensuplarından bazı kişilerin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyalarında bilirlişi olarak görev yaptıkları ortaya çıktı. Bu kişilerin, görev yaptıkları esnada FETÖ lehine rapor yazdıkları ve bu şekilde örgüte gelirler ile terör örgütüne maddi destek sağladıkları bildirildi.

ABD Büyükelçiliği uyarmıştı

Öte yandan, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, özelikle İzmir’de yaşayan vatandaşlarına yönelik 29 Ekim’de çeşitli eylemler düzenlenebileceği uyarısını yapmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, huzur bozucu örgüt mensuplarına yönelik operasyonun devam edeceğini kaydetti.

Halil İbrahim Karabıyık - Hakan Gözalan - Abdülaziz Baydilli