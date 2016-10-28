Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişinin eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşarak konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışma sonrasında şüpheliler takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri gece yaptıkları operasyonla S.K. ve Ö.B.’yi farklı adreslerde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan düzenek ve terör örgütüne ait döküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 29 Ekim törenlerini hedef alacağı iddia edilirken, ekipler tarafından kontrol altında tutulan şüphelilerin yakalanması olası facianın da önüne geçti.