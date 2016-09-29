Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 21
İstanbul: Az bulutlu ve açık 24
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Bursa: Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde yer yer pus ve sisli 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27