Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 21

İstanbul: Az bulutlu ve açık 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde yer yer pus ve sisli 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27