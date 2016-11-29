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29 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun birçok yerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

29 Kasım 2016 yurtta hava durumu

29 Kasım 2016 08:56

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Edirne, Kırklareli, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Kırşehir, Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli; İzmir, Aydın, Denizli çevreleri ve Isparta'nın güney ilçeleri, Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde aşırı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 6 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. 14
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. 10
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aşırı olması bekleniyor. 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 13 

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur


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  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

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