29 Mart Survivor Ödül oyununu kim kazandı? |İletişim oyununu kazanan takım hangisi oldu? Survivor CANLI İZLE...

Survivor yeni ve aksiyon dolu bir iletişim oyunuyla ekranlara gelecek. Rekabetin kızıştığı iletişim ödülü oyununu hangi takım kazanacak? İletişim ödülü oyununu hangi takım kazandı? Gönüllüler takımında Ramazan'ın adaya veda etmesi sonrası gönüllüler takımında gruplaşma yaşandı. Nagihan, Anıl ve birsen 3'lü grup olarak yollarına devam edecek. İsminin yazılmazına tepki gösteren Anıl, ben buraya şampiyon olmayave kendim olmaya geldim dedi. Aksiyon dolu Survivor'un bu akşam yayınlanacak bölümünde oynanacak iletişim oyununu kazanan takım Survivor izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Survivor All Star'da neler olacak hepsi ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilirsiniz... Survior 2018, iki günlük aranın ardından bu akşam TV 8 ekranlarında. Survivor CANLI İZLE...

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Gönüllüler takımı iletişim oyununu hiç kazanamadı

İletişim oyununu bu zaman kadar kazanamayan gönüllüler takımının bu akşam iletişim ödülü oyununda nasıl performans sergileyeceği merak ediliyor.

GEÇEN HAFTA ADAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından geçen hafta addaya bir kişi veda etti. Eleme sonrası ortalık karıştı. Adada Anıl gerilimi yaşandı. Geçen hafta Anıl, Yağmuur ve Ramazan'ın ismi söylendi bu üç adaydan adaya veda eden isim Ramazan Kalyoncu oldu.

Survivor'da Anıl gerilimi

SSurvivor'da Anıl'ın isminin yazılmasından sonra adada gruplaşma oluştu. Survivor'ın yeni bölümünde Anıl, 'Neden Anıl yazıldı diye kimse hesap sormadı.Kimse kimsenin sırtından geçinip paratiz gibi yaşayıp şampiyon olamaz. Performansıma güvendiğim için geldim. Ben buraya şampiyon olmaya geldim.' dedi. Nagihan ise Anıl'ın yazılmasına tepkisini koydu. Nagihan, "Buradan güçlü isim gidemez, Anıl'ın yazılmasını doğru bulmuyorum" dedi. Adadaki diğer yarışmacılar Nagihan, Anıl ve Birsen arasında bir gruplaşma olduğunu söyledi.