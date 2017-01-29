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29 Ocak 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sivas, Bartın, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı, sabah saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu, gece saatlerinde Muğla çevrelerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

29 Ocak 2017 yurtta hava durumu

29 Ocak 2017 10:07

Kar yağışının Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacak, batı bölgelerde gündüz 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 0

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu 5

İzmir: Az bulutlu ve açık 9

Adana: Parçalı ve az bulutlu 12

Antalya: Az bulutlu ve açık 12

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 2 

Etiketler: hava durumu


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