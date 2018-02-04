29 suçtan aranması bulunan şüpheli Sakarya'da yakalandı

Edinilen bilgilere göre, son dönemde artan birçok hırsızlık olayında suçüstü yapan Sakarya polisi konuyla ilgili kararlı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatı ile yaşanabilecek hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek adına yeni bir yöntem devreye sokuldu. Devreye sokulan yeni yöntem ile firari hırsızlar polis ekiplerine zimmetlenildi. Yöntem sonrası harekete geçen ekipler, 29 ayrı suçtan aranması, 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve Sakarya'da 10 ayrı hırsızlık olayından aranan A.G isimli şahıs ile hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezası olan E.A. ve 3 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan F.T. isimli şahısları da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, 29 suçtan aranması bulunan ve hapis cezası bulunan A.G. isimli şahsın park halinde bulunan bir kamyonetin stepne lastiğini çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.G. isimli şüphelinin olay yerine bir otomobil ile gelmesi ve kamyonetin stepne lastiğini çalarak kayıplara karışması görülüyor.

"Emniyetin yeni yöntemi 1 ay içerisinde 300 hırsızı yakalattı"

Geçmişte çok sayıda hırsızlık olaylarına karışıp haklarında kesilmiş cezası olan ve halen pek çok suçtan aranması olan firar durumdaki 924 şahsı gruplara ayırarak yakalanması amacıyla ekiplere zimmetlenmesi talimatının verilmesi üzerine harekete geçen ekipler 1 ayda kesilmiş cezası ve aranması olan 300 kişiyi yakaladı.

Burak Can Tokyürek

