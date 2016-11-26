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2’inci taksitler için son 3 gün

Emlak, ilan-reklam ve iş yerlerinden alınan çevre temizlik vergileri ile yol harcamalarına katılım paylarının Kasım ayı 2’inci taksit ödemeleri ve vergi affından faydalanan vatandaşların 1’inci taksit ve peşin yapılandırılan ödemeleri 30 Kasım Çarşamba günü sona eriyor.

2inci taksitler için son 3 gün

26 Kasım 2016 12:03

Vergi affı kapsamında borçlarını taksitlendiren ya da peşin yapılandıran vatandaşlar 1’inci ve 2’inci taksitler ile günü gelen peşin ödemelerini gününde yapmadığı takdirde vergi afları iptal olacak. Ve gününde ödeme yapmayan vatandaşlar borçlarını afsız rakamlar üzerinden gecikme faiziyle birlikte ödemek durumunda kalacaklar.

Son gün 30 Kasım
Emlak, ilan ve reklam ile iş yerlerinden alınan çevre temizlik vergilerinin 2’inci taksitlerini ödemeyen mükellefler için de son 3 gün uyarısı yapıldı. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, söz konusu vergilerin 2016 yılı 2’inci taksitlerinin ödeme süresinin 30 Kasım Çarşamba günü sona ereceği bildirildi. Vergi borçları, belediyenin tahsilat vezneleri ile Batıkent, Susuz, Karşıyaka, Gazi Mahallesi, Şentepe Semt Birimlerinde ve Tapu Müdürlüğü’nde açılan tahsilat veznelerine yatırılabileceği gibi, tüm PTT şubelerinden 211 656 posta çeki hesabından da ödenebilecek.

Vergi borçlarını bankalar aracılığı ile ödemek isteyen vatandaşlar ise anlaşmalı bankalar TEB, Vakıfbank, Halk Bankası, İNG Bank, Şekerbank, Akbank ve Denizbank şubelerinden vergi borçlarını ödeyebilecekler.
Ayrıca yaşlı, engelli, hasta ve hamile vatandaşların 444 93 64 numaralı telefonu aramaları halinde, mobil tahsilât aracı ikamet adresine giderek mükelleflerin tahsilat işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak.

Masa başı ödeme kolaylığı
Öte yandan, zamanı kısıtlı olan vatandaşlar, uzun kuyruklarda beklemeden T-belediye ve E-belediye hizmetleri sayesinde yine vergilerin ilk taksitlerini zahmetsizce ödeyebilecek. Telefon belediyeciliğini kullanarak 3433000 numaralı telefondan ve günün her saati www.yenimahalle.bel.tr adresinden online olarak kredi kartı ile ödeme işlemleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca; Vatandaşların vergilerini cezalı ödememeleri için gerekli bütün önlemleri alan belediye, veznelerini hafta sonuna denk gelen 26-27 Kasım tarihlerinde 09.00- 16:00 saatleri arasında açık tutacak.  

Etiketler: 30 kasım, vegi


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