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2.Kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2. katın balkonundan aşağıya düşen çocuk ağır yaralandı.


01 Kasım 2016 14:09

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinde Yeni Mahalle 10104 nolu sokakta bulunan bir binanın 2. katında ikamet eden Talha K., balkonda oynadığı esnada kaybederek balkondan aşağıya düştü. Balkondan düşen Talha K’yı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla önce Kahta Devlet Hastanesine daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Etiketler: 2.Kattan düşen çocuk


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