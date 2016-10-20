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2'nci Açık Satranç Turnuvası'na Aroma'dan tam destek

Firma, 2'nci Gemlik Zeytini Festivali kapsamında düzenlenecek uluslararası 2'nci Açık Satranç Turnuvası'nda çalışanını ve turnuvayı destekliyor.

2nci Açık Satranç Turnuvasına Aromadan tam destek

20 Ekim 2016 13:31

Gemlik Belediyesi Kent Konseyi ile Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'nin birlikte düzenlediği, 20-23 Ekim tarihlerinde Gemlik Belediye Başkanlığı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek olan 2'nci Gemlik Zeytini Festivali kapsamında düzenlenecek uluslararası 2'nci Açık Satranç Turnuvası'nda meyve suyu firması turnuvaya tam destek veriyor.

Firmanın Gıda Teknikeri olarak çalışan Koray Okay, uluslararası gerçekleştirilecek olan ve festivalin en büyük etkinliği olma özelliği taşıyan bu önemli yarışmada, A kategorisinde gerçekleştirilecek olan maçlarda Bursa’yı temsil edecektir.

Açık Satranç Turnuvası'na bu yıl A, B, C-1, C-2 olmak üzere, 4 kategoride toplamda 380 sporcu katılacaktır. Koray Okay’ın da katılım göstereceği A kategorisine, uluslararası boyutta yurtdışından 12 ünvanlı sporcu (GM-IM-FM olarak Azerbaycan, Rusya, Özbekistan) katılacak. 

Etiketler: aroma


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