2’nci Ulusal Bilim Kampı İstanbul’da başladı

Maltepe Üniversitesi'nin desteğiyle Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nin koordinatörlüğünde Özel Program ve Proje Uygulanan Eğitim Kurumları'nın (Proje Okulları) 2'nci Ulusal Bilim Kampı, Marmara Eğitim Köyü’nde açıldı. Açılış töreninde konuşma yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, ülkelerin gücünün iyi eğitimli nitelikli insan gücünden geldiğini belirterek önceliklerinin nitelikli insan gücü yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Eğitimin tartışmaya çok açık bir alan olduğunun altını çizen Erdem, ”Bakanlığımız yurt dışından önemli heyetler kabul eder. Eğitim iş birliği anlaşmaları yapar. Bazen bulunduğumuz noktanın farkında olamayabiliyoruz. Bu tartışmadan, bu eleştirilerden de hiçbir zaman rahatsız olmuyoruz. Ama bardağın dolu tarafının çok anlatılamadığına inanıyoruz. Çünkü 50'ye yakın ülkeyle eğitim anlaşması yaptık. Türkiye'nin petrolü, doğalgazı yok, altın, elmas gibi değerli madenleri yok. Ama Türkiye'nin çok önemli bir beşeri kaynağı var. Türkiye dünyada 16 sıradaysa, bunu böyle kaynakları yokken başarabildiyse ve hedefi ilk 10'a girmekse, bahsettiğim birçok ülke Türkiye'nin bunu nasıl yaptığını öğrenmek için ülkemize geliyor, çeşitli anlaşmalar yapılıyor " dedi.

Erdem, amaçlarının öğrencilere bilimsel çalışmaları sevdirmek olduğunu söyleyerek sayısı 58’e ulaşan proje okullarında öğrenim gören öğrencilerin bilimsel yöntemleri kullanarak sorunlara çözüm üretmelerini ve beşeri bilimler ile sanat dallarıyla bağlarını pekiştirmek olduğunu belirtti.

"Endüstri 4.0 başladı ve buna geç kalmamamız gerekiyor"

Endüstri 4.0'ın Türkiye açsından öneminden bahseden Erdem, bu dönemin kaçırıldığı takdirde Türkiye’nin çok sıkıntılar çekeceğinin vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Dünya endüstri 4.0 ile artık nesnelerin interneti, insansız fabrikaların konuşulduğu bir döneme girdik. Şu an endüstri 4.0 başladı geç kalmamak gerekiyor. Başardığınız takdirde ilk 10 değil bellide ilk 5’e bile girebiliriz. Bugün dünyadaki ilk 500 şirketin dağılımına bakın son 5-10 yılda büyüyen yazılım şirketlerinin. Yazılım veya endüstri 4.0 şirketleri internet ağlarını kullanma adına oluşacak projeler aslında diğer endüstri devrimleri gibi direkt sermaye de başlı değil tek bir şeye bağlı beşeri gücü insan sermayesine bağlı olacaktır."

Bilim kampı hakkında bilgi veren Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bilim Kampı Koordinatörü Betül Çotuksöken, projenin öğrenciler için çok önemli olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Burada üç gün boyunca öğrenciler bilimle bilimin çeşitli dallarıyla buluşacaklar. Bu sene proje okulunda Farmakoloji, Endüstri 4.0, Akıllı şehir planlaması ile Temiz ve yenilenebilir enerji konuları yer alıyor. Üniversitemizin bütün akademik kadrosu iş birliği içerisinde olacak. Öğrencileri insan çevresinde insan dünyasında ortaya çıkan sorunlara ve geleceğe dönük olarak yapılması gereken atılımlara ilişkin yeniliklerle buluşturmak üzere bir enerji vermeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi dertlendirmek istiyoruz. Problemlere, sorunlara farkındalıklarını artırmak için buradayız. Tüm bu buluşmalar 58 okuluyla bağlantılı olarak yapılmaktadır. Buradan 3 gün boyunca aldıkları eğitimle öğrenciler projelerini gerçekleştirecekler. 11 Mayıs’ta da proje sonuçlanmış olacak.”

Fatih Gavuz