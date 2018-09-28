2'nci Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası 2 Ekim'de İstanbul'da başlayacak

Türk Dünyası Sinemacılar Birliği ve Avrasya Kültür ve Sanat Derneği'nin ortaklaşa organize ettiği Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonun proje ortağı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen film haftası, 2 Ekim'de başlayıp 6 Ekim'e kadar devam edecek.

Türk dünyası arasında dil ve kültür birliği sağlamak amacıyla düzenlenen film haftasının ilki, geçtiğimiz yıl Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlendi. Türkiye'deki film haftasına 10 ülkenin kültür bakanları ve bakan yardımcılarının katılması bekleniyor. Festival'de Türkiye'yi Kervan 1915 filmi temsil ederken, Kırgızistan'ı Dağların Kraliçesi, Kazakistan'ı Anneye Giden Yol, Başkordistan'ı Büyük Ayı Eterah, Tataristan'ı Molla, Özbekistan'ı İslam Hoca, Türkmenistan'ı Mankurt, Azerbaycan'ı İntikam Almadan Ölme, Hakasya'yı Avcı, Yakutistan'ı ise Kral Kuşu filmi temsil edecek.

Avrasya Kültür Sanat Derneğinden yapılan açıklamada; “Geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'da yapılan Türk Konseyi Cumhurbaşkanları Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Dilimizi ve paramızı birleştirmeliyiz” arzusunun kültür ve sanat ayağını oluşturacak olan Türk Dünyası Filmleri Haftası etkinliği, beyazperdenin eşsiz gücünden yararlanarak Türk devletleri ve Türk halkı arasında ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğini geliştirerek Türk Dünyasının küresel bir güç hâle gelmesine katkı sağlamak için tasarlanmıştır. Dernek olarak, Türk Dünyası Sinemacılar Birliğinin ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun öncülüğünde birincisi Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftasının ikincisini İstanbul'da yapacağız” ifadelerine yer verildi.

Yapılan bilgilendirmede; 2-6 Ekim 2018'de İstanbul'da Emek Sinemasında bir gala ile açılışı yapılacak ve aynı sinemada film gösterimleri gerçekleştirilecek festivalde, gala ve final törenlerini, platform üyesi ülkelerden TV kanalları canlı ve paket olarak yayımlayacak.

Avrasya Kültür Sanat Derneği Başkan Vekili İsmail Güneş, konu ile ilgili yaptığüı açıklamada; "Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası ortak köklerimiz olan dilimiz, tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimizle maddi ve manevi değerlerimizin tanıtılmasında ve yeni nesillere aktarılmasında etkili ve güçlü bir işlevi yerine getirecektir. Türk topluluklarının kendilerini birbirlerine anlatmada, birbirlerine yakınlaşmada sinema sanatından yararlanılması, bugüne kadar yapılmakta olan tüm sosyal ve kültürel faaliyetler arasında önemli bir yere sahip olacaktır. Bu etkinlikle ülkeler ve toplumlar arasında bir kültür ve gönül köprüsü kurulmuş olacaktır. Ayrıca Türk dünyasının kendi değerlerini beyazperdeye taşımasına ve birbiriyle paylaşmasına hizmet ederek Türk toplulukları arasındaki entegrasyonu hızlandırıcı etki yapması beklenmektedir. Yine Türk dünyasının sinema alanındaki yeteneklerinin keşfedilmesi, geliştirilmesine ve sektör profesyonelleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine de hizmet etmesi festivalin öncelikleri arasındadır" şeklinde konuştu.