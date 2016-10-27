Malezya Eğitim ve İlmi Araştırmalar Yüksek Enstitüsü ile Malezya Filspay Akademisi’nin de desteklediği sempozyumda, 30 ülkeden 200 bilim insanı ekonomi, yönetim, eğitim gibi 7 farklı başlıkta bildirilerini sundu. Sempozyumda İslâmi araştırmaların insanlık ve İslâm âleminin gelişmesindeki rolü de ele alındı.

Türkiye’nin İslam coğrafyasının merkezi olduğunu ifade eden Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, “Türkiye İslam coğrafyasının merkezi, 15 Temmuz sonrasında ülkemizde geniş çaplı programlar vesilesiyle İslam ülkelerinden insanların gelmesi ayrıca bir önem taşıyor. Bilimsel bir toplantı siyasi bir yönü yok ama ister istemez Türkiye’nin içinde bulunduğu durum itibariyle siyasi de olabiliyor. Bu sempozyuma 200’e yakın bilim insanı katıldı. Bu insanların ülkemizde olan bitende meşgul olup bizden bilgi talep etmeleri güzel bir gelişme. Bundan sonraki toplantılarında daha verimli geçeceğini düşünüyorum. 30’a yakında ülkeden katılımcı var bu yönüyle de zengin bir program oldu. Umarım ülkemiz ve İslam ülkeleri adına bereketli olur” dedi.

“Bu sempozyumla İslam coğrafyasında yaşayan bilim insanımız, kardeşlerimiz bir araya geldik” diyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, “ İki gün sürecek olan sempozyumda İslam toplumlarının sorunlarını masaya yatıracağız. Bunlara iktisat, edebiyat, kültür ve bilim anlamında çözümler üretmeye çalışacağız. Muhakkak ki çok faydalı toplantılar bunlar ama ben bu toplantıların fikri düzeyde tartışılmasının ötesinde aynı zamanda bunların pratik hayatta da sonuçlar doğuracak hale gelmesini arzu ederim. Bu toplantılar inşallah bereketli olacak, toplumlarımıza hareket getirecek esasen bizim inancımız dinamik bir inançtır. Bu toplantılar fikri anlamda harekete geçmemizi sağlayacak ve yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“İslam âlemi bilimsel faaliyetlerde de bir araya gelmenin yollarını arıyor”

“Uluslararası Bilim ve Kültür Sempozyumunun ikincisini yapıyoruz” diyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serdar Demirel, “ İlk sempozyum Malezya’da yapıldı. Buraya İslam âleminin birçok ülkesinden 200’ün üzerinde katılımcı geldi. Bu katılımcılar farklı Bilimsel alanlarda uzmanlık sahibiler. Ekonomiden sosyal bilimlere, mühendisliğe kadar uzmanlıkları olan akademisyenler üretmiş oldukları bilimsel ürünleri burada sunacaklar. İki günün sonunda seçilecek olan makaleler bir kitap olarak yayınlanacak. Amacımız İslam âleminde üretilen bilginin bilinmesi. Farklı ülkelerde akademisyenler neler yapıyor, hangi sonuçlara ulaşıyorlar bunları öğrenmek. İkincisi buraya gelen akademisyenler akademik anlamda ne tür iş birliği imkânları üretebileceklerine bakıyorlar. Dolaysıyla İslam âlemi bilimsel faaliyetlerde de bir araya gelmenin yollarını arıyor. Çünkü İslam âleminde çok iyi yetişmiş bilim insanları, düşünürler mevcut fakat çoğu zaman birbirinden haberdar değiller. İşte bu insanları bir araya getirip, birbirlerini tanımalarını sağlamak bu sempozyumun esas hedeflerinden bir tanesidir” dedi.

