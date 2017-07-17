3 ABD’li eğitimciyi öldüren Ürdünlü askere ömür boyu hapis

Ürdün’de bulunan Kral Faysal Askeri Hava Üssü’nde Kasım ayında çıkan çatışmada bir Ürdünlü asker, 3 ABD’li eğitimciyi öldürmüştü. Çatışmada bir ABD’li eğitimci olay yerinde, diğer 2’si hastanede hayatını kaybetmişti. Ürdünlü asker hakkında bugün karar çıktı. Asker, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Suçlu olmadığını dile getiren asker, üssün saldırıya maruz kalabileceği gerekçesi ile ateş açtığını dile getirdi.

Ürdünlü yetkililer, ABD’li eğitimcilerin araçlarının devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.