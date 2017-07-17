Diğer
Kategoriler

3 ABD’li eğitimciyi öldüren Ürdünlü askere ömür boyu hapis

Geçtiğimiz yıl, üç ABD’li eğitimciyi öldüren Ürdünlü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

3 ABDli eğitimciyi öldüren Ürdünlü askere ömür boyu hapis

17 Temmuz 2017 17:37

Ürdün’de bulunan Kral Faysal Askeri Hava Üssü’nde Kasım ayında çıkan çatışmada bir Ürdünlü asker, 3 ABD’li eğitimciyi öldürmüştü. Çatışmada bir ABD’li eğitimci olay yerinde, diğer 2’si hastanede hayatını kaybetmişti. Ürdünlü asker hakkında bugün karar çıktı. Asker, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Suçlu olmadığını dile getiren asker, üssün saldırıya maruz kalabileceği gerekçesi ile ateş açtığını dile getirdi.

Ürdünlü yetkililer, ABD’li eğitimcilerin araçlarının devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!