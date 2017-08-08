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3 Adam’dan ikisi kamera karşısına geçiyor

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, yeni film çalışmalarına başlıyor. 3 Adam ekibinden Eser Yenenler, yeni filmde rol almayacak.

3 Adamdan ikisi kamera karşısına geçiyor

08 Ağustos 2017 11:43

3 Adam ekibinin sevilen isimlerinden İbrahim Büyükak, senaryosunu yazdığı yeni filminin çekimlerine bu hafta başlayacaklarını açıkladı. Filmde Oğuzhan Koç ile başrolü paylaşacak olan sevilen oyuncu, ekibin bir diğer ismi Eser Yenenler’in filmde rol almayacağını belirtti. Magazincilerle bir AVM’de kısa bir sohbet gerçekleştiren Büyükak, “Oğuzhan’la beraber (Oğuzhan Koç) film çekimlerine başlıyoruz bu bu hafta. Senaryo bana ait. Çekimlerimiz 5 hafta sürecek. Ondan sonra Ekim sonunda Kasım başında da vizyonda olacağız” dedi.

“Eser her zaman yanımızda”

Eser Yenenler’e filmde uygun bir rol bulunmadığını söyleyen Büyükak, “Eser her zaman yanımızda. Kadro dışı kalmadı çok seviyoruz Eser’i hep yanımızda” dedi. Sevilen oyuncu gelecek yılın başında 3 Adam projesini de yapmak istediklerini dile getirdi.


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