3 Adam’ın bu haftaki konukları kimler sorusunun cevabı haberimizde. 3 Adam’a bu akşam kim konuk olacak? 3 Adam’ın bu akşamki konukları merak ediliyor. 3 Adam’a konuk olacak olan Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında? Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un sunuculuğunu üstlendiği 3 Adam izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. TV 8 ekranlarının sevilen talk show programı olan 3 Adam komik skeçleriyle bu akşam ekranlarda olacak. 3 Adam’ın bu akşamki konukları merak ediliyor. 3 Adam’a bu akşam Ronaldinho, Aslı Bekiroğlu ve Harun Kolçak konuk olacak. 3 Adam’ın bu akşamki bölümünün fragmanı da yayınlandı. Fragmanda dünya futbolunun yıldız ismi Ronaldinho ile 3 Adam ekibi çivili maç tahtası üzerinde futbol oynuyor. Ronaldinho’nun kazandığı maçta Ronaldinho “ Kaybetmeyi asla sevmem.” Diyor. Eğlenceli anların yaşanacağı 3 Adam bu akşam TV 8 ekranlarında olacak.

3 ADAM’A ASLI BEKİROĞLU KATILACAK

3 Adam’ın bu akşamki bölümüne katılacak olan Aslı Bekiroğlu kimdir sorusunun cevabını sizler için derledik. 1997 İstanbul doğumlu olan Aslı Bekiroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme bölümü okumaktadır. Aslı Bekiroğlu, Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk ve Gülümse Yeter dizilerinde rol almıştır. Bekiroğlu ayrıca birçok reklam filminde de oynamıştır. Aslı Bekiroğlu bu akşam 3 Adam programının konuğu olacaktır.

3 ADAM'IN BU AKŞAMKİ KONUKLARI KİM?

3 Adam, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un sunduğu talk show programıdır. Star TV’de yayın hayatına başlamış Acun Ilıcalı’nın TV 8’i satın almasıyla TV 8 ekranlarına geçmiştir. 3 Adam'a bu akşam Ronaldinho, Aslı Bekiroğlu ve Harun Kolçak konuk olacak

