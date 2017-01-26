Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesinde bulunan otomobil servisi önüne bakım ve onarım yapılması için bırakılan araçlardan mazot çalındığını tespit eden Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yeni Sanayi Sitesinde açık alana bakım ve tamir için park edilen kamyonlar ve tır/çekicinin yakıt depo kapaklarının kırıldığı ve yakıt deposundan 4 bin 455 TL tutarında 950 litre mazot çalındığı tespit edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 araçtan toplam 950 litre mazot çalanların M.Z ve M.G isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahıslar, Konya'da gözaltına alınarak, Burdur polisine teslim edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen M.Z ve M.G isimli şahıslar, tutuklanarak Burdur Cezaevine sevk edildi.

Hayal Girişim

