Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 3 araçtan 950 litre mazot çalan 2 kişi tutuklandı

3 araçtan 950 litre mazot çalan 2 kişi tutuklandı

Burdur'da park halindeki 3 araçtan 950 litre mazot çalan 2 kişi tutuklandı.

3 araçtan 950 litre mazot çalan 2 kişi tutuklandı

26 Ocak 2017 13:27

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesinde bulunan otomobil servisi önüne bakım ve onarım yapılması için bırakılan araçlardan mazot çalındığını tespit eden Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yeni Sanayi Sitesinde açık alana bakım ve tamir için park edilen kamyonlar ve tır/çekicinin yakıt depo kapaklarının kırıldığı ve yakıt deposundan 4 bin 455 TL tutarında 950 litre mazot çalındığı tespit edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 araçtan toplam 950 litre mazot çalanların M.Z ve M.G isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahıslar, Konya'da gözaltına alınarak, Burdur polisine teslim edildi. 

Burdur İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen M.Z ve M.G isimli şahıslar, tutuklanarak Burdur Cezaevine sevk edildi.  

Hayal Girişim
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!