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3 asırlık çeşme hala akmaya devam ediyor

Han Belediyesi önünde yer alan 3 asırlık çeşme akmaya devam ediyor.

3 asırlık çeşme hala akmaya devam ediyor

31 Ocak 2018 10:39

Birçok kültürü ve tarihi yapıyı bünyesinde bulunduran Han ilçesi, bu zenginlikleri ile dikkat çekiyor. Belediye binası önünde yer alan ve 350 yıl önce yapıldığı tahmin edilen çeşme, ilçe sakinleri tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Çeşmenin belediye tarafından korunduğunu belirten Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, yakında çevre düzenlemesinin de yapılacağını aktardı. Tarihi çeşme hakkında bilgiler veren Başkan Şanlı, "İlçede bulunan Kızıl Kilise'yi 4. Murad, torunu Hüsrev Paşa adına restorasyon yapıyor. Cami olarak kullanılmaya başlanılıyor ve ilerisine de hamam yapılıyor. Belediye önünde kalan çeşme de o zamanlar yapılıyor. Çünkü burası kervansaray yolu üzerinde ve kullanılıyor. Biz çeşmeyi koruma altına aldık ve bir çevre düzenlemesi de yapacağız" dedi. 

Etiketler: Çeşme, Muradiye

 

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