3 ayda 2 ton mantar üretti

Yıllar önce çalışmak için merkeze bağlı Gölköy köyünden Adana'ya göç eden Mehmet Han Yavaş, burada bir müddet dekorasyon işinde çalıştı. Daha sonra rahatsızlığından dolayı ağır işlerde çalışamayan Mehmet Han Yavaş, Adana'da mantar üretim ve organik tarım kursuna katıldı. Aynı zamanda mantar üretimi yapan bir firmaya gidip ücretsiz çalışarak kendisini geliştiren Mehmet Han Yavaş, köyüne geri dönerek 'Genç Çiftçi' projesinden faydalanmak için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne müracaat etti. Projesinin onaylanmasının ardından kendisine ait arazide 150 metrekare kapalı alan kuran Yavaş, burada istiridye mantarı üretmeye başladı. Haziran ayında çalışmalara başlayan Yavaş, 3 aylık sürede 2 ton mantar elde ederek, ürettiği mantarları il merkezine getirerek kilogramını 15 liraya sattı.

Çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Mehmet Han Yavaş, projesinin Muş'ta ilk olmasından dolayı onaylandığını belirterek, "2006 yılında Adana'da istiridye mantar ve organik tarım kursuna katıldım. 3 ay kurs gördüm. Aynı anda pratiğini de yapmak istedim. Öğrendiğimi uygulamaya da kattığım için orada da üretim yaptım. Daha sonra gelip 'Genç Çiftçi' projesine başvurdum” dedi.

Üretim safhası hakkında da bilgi veren Mehmet Han Yavaş, "Havuzlarda suyu dezenfekte ettikten sonra sap, saman ve talaş karışımlarıyla ürünü poşetledik ve kompostlarımızı doldurduk. Daha sonra kuluçkaya bıraktık. 18-20 günlük kuluçka döneminden sonra taslak vermeye başladı. Bir yıl içinde 50-60 bin lira arasında gelir elde etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Nejdet Armağan

